‘Coronacrisis is nekslag voor tientallen miljoenen dagloners’

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het lot van de twee miljard dagloners in de wereld. Dat zijn mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van dagelijks, tijdelijk werk. Door maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is veel van dat soort werk weggevallen.

Het gaat bijvoorbeeld om schoenenpoetsers en mensen die werken in de bouw in landen als Nigeria,Irak of Ethiopië. Volgens het Rode Kruis is meer dan 60 procent van de beroepsbevolking in de wereld afhankelijk van dagloon. „Het zijn de mensen die leven van dag tot dag, die elke dag erop uit moeten om aan eten te komen. Zij verliezen hun vaak al wankele bestaanszekerheden nu definitief”, zegt Juriaan Lahr, hoofd internationale hulpverlening van het Rode Kruis.

Meestal is er geen sociaal vangnet voor deze dagloners en daardoor hebben tientallen miljoenen mensen geen bron van inkomsten. De Wereldgezondheidsorganisatie schat in dat het aantal mensen dat honger lijdt dit jaar met 130 miljoen toeneemt tot 820 miljoen mensen.

Het Rode Kruis probeert de coronacrisis te bestrijden in 153 landen, in de grootste hulpoperatie die het ooit heeft ondernomen. Daarvoor heeft de organisatie naar eigen zeggen 2,9 miljard euro nodig.