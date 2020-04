Coronacrisis helpt productie van duurzame stroom aan nieuw record

De opwek van duurzame stroom in Nederland lag in maart mede door de coronacrisis procentueel gezien op het hoogste niveau ooit. Een combinatie van veel zon, stevige wind en minder vraag naar elektriciteit door de virusuitbraak zorgde ervoor dat 30 procent van de stroom in het land duurzaam werd opgewekt.

Volgens Energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord die realtime de productie van duurzame energie toont, gaat het om het hoogste percentage ooit. Zonder de lagere vraag door het coronavirus zou het op 27,5 procent zijn gekomen.

De maand maart was goed voor meer records, komt naar voren uit de cijfers. Op zondag 29 maart was er door een combinatie van veel zon en flinke wind een dagrecord bij de productie van hernieuwbare stroom. Die dag kwam de duurzame opwek uit op 44 procent

De totale productie van duurzame energie lag in maart 15 procent hoger dan dezelfde maand het jaar ervoor. Windenergie leverde in maart de meeste duurzame stroom op. Biomassa kwam op de tweede plaats, gevolgd door zonnestroom. Volgens het Klimaatakkoord streeft Nederland naar 70 procent duurzame stroom in 2030.