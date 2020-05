‘Coronacrisis hakt in op resultaten Air France-KLM’

De coronacrisis heeft er afgelopen kwartaal naar verwachting hard ingehakt bij luchtvaartconcern Air France-KLM. De aandacht bij de handelsupdate zal echter vooral uitgaan naar de status van de onderhandelingen met de Nederlandse overheid over noodsteun.

Air France-KLM heeft het, zoals alle luchtvaartmaatschappijen, door de coronacrisis ongekend zwaar. Dit bleek eerder ook al uit de vervoerstatistieken van de onderneming. Het Frans-Nederlandse concern zei er eerder rekening mee te houden dat tot eind mei zeker 90 procent van de vluchten niet wordt uitgevoerd. Voor na die periode is nog veel onzeker.

Volgens ramingen van analisten zal het concern in het eerste kwartaal dieprode cijfers hebben geschreven. Omdat Air France-KLM in zijn voortbestaan wordt bedreigd, schoot Parijs te hulp met een steunpakket van 7 miljard euro. Nederland heeft 2 miljard tot 4 miljard euro toegezegd, maar over de voorwaarden van de hulp wordt nog gesproken. Bij die onderhandelingen ligt het eventueel opsplitsen van de onderneming niet als onderwerp op tafel.