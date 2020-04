Coronacrisis haalt flinke hap uit omzet luxe artikelen

De coronacrisis heeft een enorme impact op de verkoop van de luxe tasjes, dure cognacflessen en cosmetica. Luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) en drankenproducent Rémy Cointreau hebben de verkopen flink zien terugvallen en snijden daarom in hun dividend. Ook bij L’Oréal ging de omzet de afgelopen tijd stevig omlaag. Maar de cosmeticagigant blijft positief gestemd en hoopt op een spoedig herstel van de markt.

LVMH, ook bekend van merken als Bulgari en Christian Dior, zag de verkopen in het eerste kwartaal met 15 procent terugvallen tot bijna 11 miljard euro. Rémy Cointreau, het bedrijf achter cognacmerken als Rémy Martin en Louis XIII, kwam nog niet met kwartaalcijfers maar voorspelde eerder al wel een flinke impact. Bij beide bedrijven gaat het dividend voor de aandeelhouders met tientallen procenten omlaag.

L’Oréal rapporteerde een omzetdaling rond de 4 procent tot dik 7 miljard euro. Bij het bedrijf is dat evenwel geen reden tot hele grote zorgen aangezien het concern daarmee beter gepresteerd zou hebben dan de cosmeticamarkt als geheel. Die kromp volgens L’Oréal met circa 8 procent vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. L’Oréal, dat zich tegenwoordig net als onder meer LVMH ook toelegt op de productie van handgel, zag de verkopen in China aan het einde van de periode bovendien al weer wat opkrabbelen. Ook ging het erg goed met de onlineverkopen. L’Oréal heeft nog geen besluit genomen over zijn dividend.