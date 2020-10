Coronacrisis dwingt Heineken tot schrappen van banen

Heineken gaat als gevolg van de coronacrisis aanzienlijk in de personeelskosten snijden. De uitgaven voor medewerkers op het Nederlandse hoofdkantoor en regionale kantoren van de bierbrouwer moeten met ongeveer 20 procent omlaag, waardoor banen verloren gaan. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Hij kon nog geen precieze aantallen noemen.

Heineken beloofde zijn personeel bij de aanvang van de coronacrisis om in 2020 niet tot massaontslagen over te gaan. Het bierconcern begint dan ook in het eerste kwartaal van 2021 met de reorganisatie, in nauwe samenwerking met vakbonden en ondernemingsraden.