Coronacrisis duwt Lufthansa uit lijstje hoofdfondsen Duitse beurs

De Duitse luchtvaartreus Lufthansa degradeert uit het lijstje met hoofdfondsen van de beurs in Frankfurt. Het door de coronacrisis geplaagde concern wordt vanaf 22 juni niet meer verhandeld in hoofdindex DAX, maar staat dan genoteerd in de MDAX voor middelgrote fondsen.

Dit heeft beursuitbater Deutsche Börse bekendgemaakt. Lufthansa wordt in de belangrijkste aandelenindex, vergelijkbaar met de AEX in Amsterdam, vervangen door de Berlijnse vastgoedgroep Deutsche Wohnen. Belangrijkste reden voor de herziening is de enorme koersval van het aandeel Lufthansa als gevolg van de coronacrisis. Daardoor is de beurswaarde de afgelopen tijd flink geslonken. Door de crisis droogde de vraag naar vliegreizen op. Het bedrijf moet met een miljardensteunpakket van de Duitse overheid overeind worden gehouden.

Met Deutsche Wohnen krijgt de DAX er weer een grote vastgoedspeler bij. Met 160.000 appartementen in het hele land is het bedrijf de op één na grootste particuliere verhuurder in de Bondsrepubliek. De grootste Duitse woningverhuurder, Vonovia, zit al vijf jaar in de DAX.

De wijzigingen zijn vooral belangrijk voor beleggers die gebruikmaken van zogeheten ETF’s, waarbij als het ware geïnvesteerd wordt in een mandje met aandelen uit een bepaalde beursindex. Daarnaast is bij de DAX horen ook een kwestie van prestige: de leidende index is het boegbeeld van de Duitse economie, vooral voor internationale investeerders.

Overigens is Air France-KLM in Nederland ook niet opgenomen in de AEX-index. Dat heeft te maken met de marktwaarde van de vrij verhandelbare aandelen. Die is relatief te laag voor opname in de Amsterdamse hoofdindex.