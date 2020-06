Coronacrisis drukt zwaar op olie- en gasconcern Shell

Shell heeft in het tweede kwartaal veel minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het olie- en gasconcern schrijft door de gekelderde vraag vanwege de coronapandemie in het tweede kwartaal tussen de 15 miljard dollar en 22 miljard dollar af op de waarde van zijn bezittingen.

Op basis van voorlopige cijfers meldt Shell dat de dagelijkse verkoop van olie tussen de 3,5 miljoen en 4,5 miljoen vaten lag in het tweede kwartaal. In dezelfde periode vorig jaar waren dat nog 6,6 miljoen vaten.

Door de wereldwijde virusuitbraak vlogen vliegtuigen amper, reden er minder auto’s en draaide de industrie in een lagere versnelling. Dat heeft verregaande gevolgen voor het olie- en gasverbruik, dat veel lager is. Shell verwacht voor dit jaar en de komende periode dan ook lagere prijzen voor die grondstoffen dan waar eerder op werd gerekend. Ook zullen de winstmarges voor producten uit raffinaderijen 30 procent lager liggen. De miljardenafschrijvingen die Shell daardoor doet, zorgen ook voor een hogere schuldratio.

De coronacrisis noopte Shell eerder dit jaar al tot zijn eerste verlaging van het dividend sinds de Tweede Wereldoorlog. Het bedrijf verlaagde de winstuitkering over het eerste kwartaal met twee derde. In mei werd ook bekend dat Shell op personeelskosten wil besparen door medewerkers een vrijwillige vertrekregeling aan te bieden.