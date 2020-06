Coronacrisis drukt winst verzekeraar NN met 100 miljoen

Verzekeraar NN Group verwacht dat de coronacrisis dit jaar een impact op het operationeel resultaat van 100 miljoen euro zal hebben, omdat premie-inkomsten in Europa en Japan onder druk staan en het vermogensbeheer last ondervindt van de onrust op de financiële markten. Dat laat NN weten in een strategische update voorafgaand aan zijn beleggersdag. Onlangs kwam de Amerikaanse activistische investeerder Elliott Advisors nog met een kritisch rapport over NN, dat onvoldoende zou doen om waarde te creëren voor aandeelhouders.

De impact op claims door de crisis is tot dusver beperkt omdat het verzekeringsconcern niet of nauwelijks blootstelling heeft aan verstoringen bij bedrijven, de reisbranche en zorgverzekeringen. In de afgelopen maanden heeft de onderneming wel stappen gezet om de negatieve gevolgen van de crisis op de winstgevendheid tegen te gaan.

NN maakte onder meer verder bekend voor 2023 te mikken op een operationele kapitaalgeneratie van 1,5 miljard euro en een progressief dividendbeleid te willen voeren, met jaarlijks minstens 250 miljoen euro voor de inkoop van eigen aandelen.