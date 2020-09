Coronacrisis drukt opnieuw flink op autoverkopen

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland lag vorige maand ruim een vijfde lager dan een jaar terug. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging blijft de coronacrisis zijn stempel drukken op de situatie in de markt.

Het afgelopen halfjaar werd de Nederlandse autobranche niet alleen geconfronteerd door vraaguitval. De lockdowns wereldwijd zorgden er tevens voor dat reeds bestelde voertuigen niet tijdig geleverd konden worden.

Na verkoopdalingen van meer dan 50 procent in april en mei en bijna 40 procent in juni, steeg het aantal nieuwe auto’s in juli door een inhaalslag in afleveringen eenmalig iets, met 4 procent. Maar vorige maand zette de dalende lijn van daarvoor weer door. Er werden 26.461 nieuwe personenwagens op kenteken gezet. Dat is 21,5 procent minder dan in augustus 2019.

Bezien over de eerste acht maanden van het jaar lopen de verkopen ongeveer een kwart achter op vorig jaar. BOVAG en RAI Verenging gaan er vooralsnog van uit dat er in heel 2020 ongeveer 350.000 nieuwe auto’s geregistreerd gaan worden. Maar er speelt veel onzekerheid. Volgens de brancheorganisaties zal het daadwerkelijke eindtotaal vooral afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, zowel nationaal als internationaal.