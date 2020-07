‘Coronacrisis drukt flink op overslag in haven Rotterdam’

De coronacrisis heeft in het tweede kwartaal waarschijnlijk flink gedrukt op de overslag in de Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf Rotterdam presenteert donderdag de nieuwe overslagcijfers. Eerder stelde de organisatie al dat de overslag in heel 2020 mogelijk een vijfde lager uitkomt als gevolg van de viruspandemie.

In het eerste kwartaal was sprake van een daling van de overslagvolumes met bijna 10 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, werd in april bekend. „We staan gesteld voor ongekende verstoringen. De impact van vraaguitval door de coronacrisis zal vanaf april echt duidelijk worden. Een afname van het overslagvolume tussen 10 en 20 procent op jaarbasis lijkt zeer waarschijnlijk”, zei topman Allard Castelein van het Havenbedrijf destijds.

Door de corona-uitbraak kwamen wereldwijd veel fabrieken tijdelijk stil te liggen. Ook de wereldhandel kromp sterk, mede omdat consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen overal terugliepen. Recent signaleerden verscheidene grote bedrijven wel weer een voorzichtig aantrekkende vraag in diverse markten. Mogelijk komt dit ook nog tot uiting in de Rotterdamse overslagcijfers over het tweede kwartaal. Castelein gaf in april al aan dat de vooruitzichten voor de haven ook erg afhankelijk zijn van hoelang overheidsmaatregelen in landen blijven gelden en hoe snel de productie en wereldhandel zich herstellen.