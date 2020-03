Coronacrisis blaast oude strijd bij easyJet nieuw leven in

De coronacrisis heeft oprichter en grootaandeelhouder Stelios Haji-Ioannou van easyJet een nieuw argument gegeven in zijn langdurige strijd om de groei bij de luchtvaartmaatschappij te remmen. Dat komt naar voren uit een brief van hem aan het bestuur van de Britse prijsvechter, waarop persbureau Bloomberg de hand heeft weten te leggen.

De ondernemer, die jaren geleden opstapte als bestuurder van easyJet uit protest tegen bepaalde uitbreidingen, heeft zijn eis hernieuwd dat de budgetvlieger een bestelling voor meer dan 100 Airbus-vliegtuigen annuleert, met het argument dat het bedrijf de 4,5 miljard pond aan daarmee gemoeide kosten momenteel niet kan dragen.

Haji-Ioannou heeft ruim een derde van de aandelen van easyJet in handen. Hij dreigt komende weken telkens een bijzondere aandeelhoudersvergadering uit te roepen om de bestuurders van easyJet te laten ontslaan, als hij zijn zin niet krijgt.

Een analist van Goodbody denkt niet dat het Haji-Ioannou lukt om zijn zin door te drijven. Waarschijnlijk is easyJet zelfs contractueel verplicht om de koop van de toestellen door te laten gaan. Maar de grootaandeelhouder maakt de situatie voor easyJet er ook niet makkelijker op.

De coronacrisis raakt easyJet hard. Het bedrijf staakte maandag per direct al zijn vluchten. EasyJet noemde daarbij als reden de ongekende reisbeperkingen die door landen zijn opgelegd in reactie op het coronavirus en de invoering van lockdowns in veel Europese landen. De maatschappij blijft wel samenwerken met overheden om op hun verzoek repatriëringsvluchten uit te voeren.