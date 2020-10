‘Corona zorgt voor stroomversnelling bij smart-hometoepassingen’

Slimme toepassingen voor thuis zijn als gevolg van de coronacrisis niet aan te slepen. Marktonderzoeker GfK meldt in zijn jaarlijkse Smart Home Monitor dat Nederlandse huishoudens dit jaar flink hebben geïnvesteerd in zaken als routers en wifi-signaalversterkers om overal in huis maar snel en stabiel internet te krijgen. De term smart home wordt ook steeds meer gemeengoed.

Volgens GfK is de markt voor routers en wifi-boosters in het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Tijdens de lockdown was zelfs sprake van uitschieters van 500 en 700 procent in het aantal verkopen.

In een slim huis kunnen apparaten op afstand worden bediend. Dan gaat het bijvoorbeeld om de thermostaat, de luchtkwaliteit, de lampen en beveiligingscamera’s. Met een slimme deurbel kunnen bewoners op afstand zien wie er aan de deur staat. Een virtuele assistent helpt onder meer bij het afspelen van muziek en het opvragen van het weerbericht.

Inmiddels weet bijna een derde van de Nederlanders waar een slim huis voor staat, waarbij een grote groep ook verwacht binnen twee jaar een volledig smart huis te hebben. De Nederlandse huishoudens bezitten volgens GfK gemiddeld al vijf slimme apparaten. Steeds vaker komt het voor dat de apparaten bewust worden gekozen vanwege hun slimme toepassingen.

Nederlanders zijn ook steeds minder bang om gehackt te worden. GfK noemt het ook opmerkelijk dat er een stijgende interesse is in Smart Tracking voor het volgen van bijvoorbeeld fietsen en huisdieren.