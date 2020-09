Corona drukt dienstenhandel met buitenland in tweede kwartaal

De coronacrisis heeft de internationale handel in diensten flink geraakt. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het tweede kwartaal daalde de Nederlandse dienstenexport met 12 procent in vergelijking met een jaar eerder naar 52,8 miljard euro. De dienstenimport daalde met 17 procent.

In het eerste kwartaal van dit jaar waren de dienstenexport en -import nog respectievelijk 3 en 5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat was een veel kleinere stijging dan de afgelopen jaren: van 2017 tot en met 2019 steeg de internationale handel in diensten gemiddeld met 13 procent per jaar.

Het reisverkeer daalde het afgelopen kwartaal het sterkst. De bestedingen van toeristen in Nederland waren zo’n 70 procent minder, en Nederlanders gaven zelf 90 procent minder uit in het buitenland. Ook de vervoersdiensten hadden last van het verminderd aantal internationale reizigers.

Toch is er ook positief nieuws te melden. Zo kwam een toename van online bestedingen de export van diensten bij betaalbedrijven ten goede en ontvingen Nederlandse bedrijven in het tweede kwartaal zo’n 13 procent meer voor met name de distributie van streamingdiensten van films, series en muziek. Ook profiteerden bedrijven van een grotere vraag naar computersoftware en -spellen en nam de uitvoer van telecommunicatiediensten toe.

Verder blijkt uit cijfers van het CBS dat ruim 9 op de 10 dienstenhandelaren zelfstandige mkb’ers zijn, maar dat multinationals het merendeel van de dienstenexport en -import voor hun rekening nemen. Zij zijn goed voor zo’n 90 procent van alle export en import.