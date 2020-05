Corendon wil vakantiereizen met coronatests aanbieden

Reisorganisatie Corendon werkt aan een plan om toeristen voor vertrek te testen op corona. Daarvoor heeft Corendon honderdduizenden tests nodig, zei topman Steven van der Heijden zondag op NPO Radio 1.

„Vakantie in een resort en anderhalve meter afstand houden past niet bij elkaar. Maar als je mensen in een hotel zet, van wie je zeker weet dat ze niet besmet zijn, dan kan het wel”, zei Van der Heijden in het EO-programma Dit is de Dag. „We kunnen dit in Turkije, maar ook op Sicilië en Sardinië aanbieden. We zijn al met de lokale overheden in gesprek.”

Hoewel de Europese Commissie nog werkt aan voorstellen en reisprotocollen om deze zomer vakanties in een EU-land mogelijk te maken, denkt Corondon vanaf eind juli weer all-inclusivereizen te kunnen organiseren.

Van der Heijden: „We hebben de fase bereikt dat er weer wat kan. We zien de boekingen toenemen. Mensen zijn alweer hoopvol. We zien nu al boekingen voor september en oktober”. Corendon zou dit jaar aanvankelijk een half miljoen mensen op vakantie laten gaan. Van der Heijden: „Laten het er dit jaar 200.000 tot 300.000 zijn, dan hebben we die hoeveelheid tests nodig.”