Corendon positief en kritisch over Lelystad

Aanbieder van vliegvakanties Corendon is voorzichtig positief over het akkoord dat de Europese Commissie heeft gegeven over de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport. Tegelijkertijd blijft topman Steven van der Heijden kritisch over de toekomstplannen van de nog te openen luchthaven. Corendon zal wel proberen ruimte op het Flevolandse vliegveld te bemachtigen.

Een nieuwe regeling, die volgens een uitgelekt conceptbesluit wordt goedgekeurd door Brussel, bevat volgens Van der Heijden voordelen voor kleinere partijen als Corendon. Eerdere plannen over de verdeling van vluchten zouden grote luchtvaartmaatschappijen met dochterbedrijven een oneerlijk concurrentievoordeel geven ten opzichte van kleinere maatschappijen als Corendon. Dat bezwaar lijkt nu weggenomen, zegt Van der Heijden.

Andere problemen zijn er volgens hem nog wel. Na opening is de capaciteit op Lelystad Airport klein, stelt Van der Heijden. Corendon zou volgens hem al zo’n 20 procent van alle slots op Lelystad moeten krijgen om een hele zomer vluchten uit te kunnen voeren. Hoe die koek verdeeld wordt, is nog ongewis. Tot slot blijft het onduidelijk wanneer Lelystad Airport, dat onder meer kampt met stikstofproblematiek, opengaat.

EasyJet, dat veel vliegt op Schiphol, vindt de voorgestelde regeling voor de verdeling van vluchten helemaal niets. Volgens de Britse prijsvechter werken de voorwaarden marktverstorend. De huidige, geldende beperkingen maken van Lelystad een onaantrekkelijk alternatief, aldus easyJet.