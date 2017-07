Corbion verliezer op kalm Damrak

De beurzen in Europa lieten dinsdag kleine verliezen zien, na de stevige plussen een dag eerder. De handel verliep erg rustig aangezien Wall Street de hele dag dicht blijft vanwege Onafhankelijkheidsdag. Op het Damrak was Corbion een opvallende daler terwijl Fugro juist een positieve uitschieter was.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent in de min op 511,73 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 796,12 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

In de MidKap zakte de producent van voedingsingrediënten en bioplastic Corbion bijna 4 procent. Volgens De Telegraaf werd het bedrijf eerder dit jaar ‘bekeken’ door meerdere partijen. Allen besloten echter geen toenadering te doen. Weblog Wallstreet wires gaf eerder aan dat Corbion wel een overnamebod zou hebben ontvangen.

Bodemonderzoeker Fugro was veruit de sterkste stijger in het middensegment met een plus van ruim 6 procent. Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras heeft een opdracht van Fugro, voor inspectie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, met twee jaar verlengd.

In de AEX stond Philips bij de dalers met een min van 0,9 procent. Het zorgtechnologiebedrijf neemt het in Londen gevestigde Health & Parenting over. Digitaal beveiliger Gemalto bleef profiteren van de aanhoudende overnamespeculatie in de sector en was de grootste stijger met een winst van 3,2 procent.

Ook elders in Europa zorgden fusie- en overnamegeruchten voor sterke koerswinsten. Worldpay, een sectorgenoot van Gemalto, won bijna 28 procent in Londen. De Britse betalingsverwerker bevestigde te zijn benaderd door Vantiv en JPMorgan Chase voor een mogelijke overname.

De Duitse medicijnenmaker Stada steeg meer dan 2 procent in Frankfurt. Investeerders Bain Capital en Cinven bereiden volgens zakenkrant Financial Times een nieuw bod voor op het bedrijf na het mislukken van een eerder bod. Verder werd bekend dat de Nederlander Engelbert Coster Tjeenk Willink is benoemd tot nieuwe topman van Stada.

De euro was 1,1346 dollar waard, tegen 1,1358 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 47,18 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer, op 49,77 dollar per vat.