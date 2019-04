CoolCat ook in België failliet

Kledingketen CoolCat heeft ook faillissement aangevraagd voor zijn Belgische activiteiten. De zeventien winkels in België blijven gesloten in afwachting van een inventarisatie, zo laat CoolCat in een verklaring weten.

Twee weken geleden liet het modebedrijf al weten in Nederland faillissement aan te vragen. De Nederlandse winkels zijn nog wel open om de mogelijkheden op een doorstart te vergroten. Ze worden ook nog bevoorraad met nieuwe kleding die al voor de voorjaarscollectie was besteld.

Volgens CoolCat werd aanvankelijk gekeken of de buitenlandse winkels door konden gaan, maar CoolCat Belgium kwam tot de conclusie dat de winkels bij de zuiderburen zonder de Nederlandse organisatie geen kans van slagen hadden en vroeg daarom maandag alsnog faillissement aan. De rechter moet zich daar nu over uitspreken.

CoolCat heeft ook nog zes vestigingen in Frankrijk en twee in Luxemburg. Die blijven volgens een woordvoerder gewoon open. Dat geldt ook voor de webwinkels in die landen, evenals in Nederland en in Duitsland. In dat laatste land is CoolCat alleen online actief.

Volgens de zegsman is de curator in Nederland nu druk bezig met het sorteren van de interesse in de boedel van CoolCat. Dat kan zijn in delen van de keten of in winkels of inventaris, maar ook in CoolCat Nederland met al zijn tachtig winkels. Daarover is nu volgens hem nog niets over te zeggen.

CoolCat kampte net als veel andere winkelketens met „zeer uitdagende” marktomstandigheden, onder meer door de verschuiving naar meer onlineverkopen. Het bedrijf sloot jaren achtereen met „aanzienlijke verliezen”. De warme en lange zomer van 2018 en de zachte winter van 2019 waren slecht voor de kledingverkopen en gaven het laatste zetje.