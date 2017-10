Coolblue opent grote winkel in Den Haag

Webwinkelbedrijf Coolblue, verkoper van met name consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten, opent eind dit jaar een zogenoemde flagshipstore in Den Haag. De nieuwe, extra grote vestiging komt in winkelcentrum New Babylon, naast het centraal station.

Hoewel Coolblue zijn waren vooral online verkoopt, heeft het ook acht ‘stenen’ winkels in Nederland en België. Het filiaal in Den Haag wordt volgens het bedrijf wel anders dan klanten gewend zijn. „Het wordt echt het paradepaardje van Coolblue”, aldus directeur Pieter Zwart. Details wilde het bedrijf evenwel nog niet prijsgeven.

Coolblue behoort tot de snelst groeiende webwinkelbedrijven van Nederland. Vorig jaar nam de omzet met ruim de helft toe tot 857 miljoen euro. Voor dit jaar wordt een verdere stijging voorzien naar 1,2 miljard euro. Het in 1999 opgerichte bedrijf is voor 30 procent eigendom van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij HAL.