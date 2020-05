Coolblue mikt op forse uitbreiding fysieke winkels

Webwinkel Coolblue houdt te midden van de coronacrisis vertrouwen in de winkelstraat. Het bedrijf wil dit jaar het aantal fysieke winkels met de helft opvoeren.

In 2020 mikt de onlineverkoper van elektronica en witgoed op de opening van zes nieuwe winkels in Nederland en België. Die zijn bedoeld als aanvulling op de webwinkels, waar klanten bijvoorbeeld willen uitproberen hoe nieuwe apparaten bevallen. De eerste van die nieuwe winkels is woensdag geopend in het centrum van Leiden, waarmee Coolblue nu 13 ‘stenen’ winkelfilialen heeft.

Webwinkels zijn een positieve uitzondering in het winkellandschap. Waar de intelligente lockdown de verkopen van veel fysieke winkels tegenzat, namen online-aankopen door Nederlanders hard toe.