Coolblue breidt uit naar Duitsland

Webwinkel Coolblue breidt zijn activiteiten uit naar Duitsland. In de regio Düsseldorf zet de onlineverkoper van elektronica en witgoed een bezorgnetwerk op, waar ook eigen winkels en een installatiedienst deel van gaan uitmaken.

Duitsers kunnen vanaf nu via een Duitstalige website of app van de onlineverkoper bestellingen doen. Die goederen worden geleverd vanuit een distributiecentrum in Tilburg. Coolblue stak eerder al de Belgisch-Nederlandse grens over met zijn activiteiten. In Brussel opende het bedrijf onlangs zijn grootste fysieke winkel, die als uithangbord voor het bedrijf moet dienen.

Coolblue, met zo’n 5000 medewerkers, heeft op dit moment in totaal twaalf fysieke winkels. Vorig jaar behaalde het bedrijf een omzet van 1,5 miljard euro.