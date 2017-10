Coolblue breidt eigen bezorgdienst uit

Webwinkelbedrijf Coolblue breidt zijn eigen bezorgdienst uit. De verkoper van met name consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten is een wervingscampagne begonnen om meer dan duizend extra bezorgers aan te nemen. Zo wil de onlineretailer nog meer witgoedleveringen zelf in handen nemen.

Coolblue begon vorig jaar met CoolblueBezorgt, voor bestellingen van wasmachines, koelkasten en andere grote of zware producten. De dienst groeit hard: dit jaar kwamen er al 250 bezorgbanen bij. Er rijden nu circa honderd blauwe bezorgbusjes van Coolblue rond.

De onderneming behoort tot de snelst groeiende webwinkelbedrijven van Nederland. Coolblue telt ook een aantal fysieke winkels. Vorig jaar nam de omzet met ruim de helft toe tot 857 miljoen euro. Voor dit jaar wordt een verdere stijging voorzien naar 1,2 miljard euro. Het in 1999 opgerichte bedrijf is voor 30 procent eigendom van de beursgenoteerde investeringsmaatschappij HAL.