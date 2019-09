Coolblue begint met verkoop zonnepanelen

Webwinkel Coolblue begint officieel met de verkoop van zonnepanelen. Bij het e-commercebedrijf kunnen ze vanaf donderdag worden besteld en geïnstalleerd, zo liet de onderneming weten.

In eerste instantie begint Coolblue met de verkoop en installatie van zonnepanelen in de omgeving van Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn en Tilburg, omdat daar gewerkt kan worden vanuit bestaande depots. Later dit jaar wil Coolblue uitbreiden naar heel Nederland.

Coolblue heeft de afgelopen tijd al op meer dan honderd daken zonnepanelen gelegd. Er werken momenteel ongeveer vijftig installateurs voor de onderneming. Dat aantal moet uiteindelijk groeien tot duizend installateurs.

Bij de werving van nieuwe medewerkers wordt onder meer ingezet op een vast salaris en opleidingsmogelijkheden. Ook verwacht Coolblue mensen te werven met vacatureteksten die een goed beeld geven van de werkdag, aldus een woordvoerster.

Daarmee hoopt de onderneming de openstaande vraag te vullen. Het flinke aantal installateurs van zonnepanelen dat Coolblue probeert te krijgen is opvallend: de bouw- en installatiebranche heeft al tijden problemen met het vinden van geschikt personeel. Maar de woordvoerster van Coolblue verwacht dat de vacatures gevuld gaan worden.