Contant geld verliest weer terrein op pinpas

Nederlanders hebben vorig jaar opnieuw minder met contant geld afgerekend dan het jaar ervoor. De rol van cash wordt steeds meer overgenomen door het contactloos pinnen van kleine bedragen.

Van alle betalingen aan de kassa gebeurde vorig jaar 37 procent met contant geld, melden De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland na onderzoek. Dat was in 2017 nog 41 procent. In dezelfde periode nam het aantal pinbetalingen met ruim 400 miljoen toe tot bijna 4,3 miljard transacties.

Het hardst stegen de pinbetalingen van bedragen onder de 5 euro. Betalen met je pas kan tegenwoordig op steeds meer locaties waar dat voorheen niet gebruikelijk was, zoals op de markt of in de kroeg. Ouderen van boven de 75 jaar zijn met een inhaalslag bezig wat betreft contactloos pinnen. Ze rekenden vorig jaar 17 procent van alle aankopen op die manier af, terwijl dat een jaar eerder 9 procent was.