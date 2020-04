Contactloze oogmeting als trekpleister

Toen Ronald Kilian (51) en Ellie Hovestadt (41) in december hun eigen optiekzaak OOGdalem in Gorinchem openden, leek er geen vuiltje aan de lucht. Na een veelbelovende start, liep het klantenaantal door de coronacrisis in een aantal weken drastisch terug. „Door creatief te zijn hopen we ze alsnog in onze winkel te krijgen.”

Een langgekoesterde droom werd werkelijkheid. Na jarenlang bij een andere opticien in loondienst te hebben gewerkt, besloten Kilian en Hovestadt vorig jaar dat het tijd was om op eigen benen te gaan staan. „Tijdens het boodschappen halen zag ik hier een pand leegstaan. Toen ben ik gaan bellen. Sindsdien is alles heel snel gegaan”, vertelt Kilian.

Inmiddels heeft het zakenduo bijna een halfjaar een eigen optiekwinkel in winkelcentrum Hoog Dalem. Hovestadt: „Om rendabel te zijn hebben we een klantenbestand van rond de 3500 mensen nodig. In de eerste maanden lagen we goed op schema.”

Maar toen de coronacrisis de kop opstak, droogde de toestroom van klanten al gauw op. Kilian: „Tot halverwege maart hadden we iedere dag meerdere mensen die iets kochten. Toen kwam de kentering. Inmiddels verkopen we hooguit een aantal brillen per week.”

Kilian en Hovestadt weten dat ze vindingrijk moeten zijn om de klanten toch nog in de winkel te krijgen. Net voor de crisis had het duo geïnvesteerd in de nieuwste apparatuur. Dat blijkt nu een goede zet te zijn geweest.

Zo is OOGdalem een van de weinige opticiens in de regio die een contactloze oogmeting kan verrichten. Hovestadt: „We kunnen een oogmeting vanaf drie meter afstand uitvoeren. De klant kan in de oogmeetruimte gaan zitten bij het apparaat. Op de pc in de winkel kunnen we de computer in de meetruimte overnemen en zo alles besturen. Zo vermijden we elk fysiek contact.”

Handschoentjes

Er zijn ook andere maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. „Als klanten een bril passen, mogen ze die niet zomaar terughangen”, vertelt Hovestadt. „Na het passen desinfecteren we de bril en hangen we ’m zelf, met handschoentjes aan, terug. Dat geeft mensen toch een wat fijner gevoel.”

Met diverse acties op Facebook proberen ze ook hun zichtbaarheid online te vergroten. „Dit trekt niet meer dan een enkeling over de streep, toch zijn we ook daar blij mee”, zegt Kilian.

Om het hoofd boven water te houden, is daarom alle hulp welkom. De ondernemers hebben zich dan ook aangemeld voor de TOGS-regeling, een eenmalige gift van 4000 euro. „Uiteindelijk hebben we elkaar nog het hardst nodig”, zegt Kilian. „We zijn positief ingesteld, maar soms moeten we elkaar echt wel even opbeuren.”

Het bedrijf draait 60 procent minder omzet dan wat aanvankelijk was begroot. „We kopen dus alleen het broodnodige in”, vertelt Hovestadt. „Voor de aankomende zomer hebben we alleen nog zonnebrillen besteld.”

Nu het rustig is in de winkel, zitten de twee bepaald niet stil. Kilian: „We huren een pand dat kaal is opgeleverd, dus achter het winkelgedeelte moest nog flink wat worden gedaan. We zijn nu mooi in de gelegenheid om daar te klussen.”

En dat gaat het duo goed af. Zo heeft Kilian zelf een tussenwandje geplaatst en de toiletpot in de wc-ruimte opgehangen. „Ellie staat vaak voorin de winkel om klanten op te vangen. Zodra het even kan, helpt ze me met klussen. In die zin benutten we onze tijd optimaal”, zegt Kilian met een glimlach.

Versoepeld

Het duo houdt er rekening mee dat de huidige lockdown tot eind juli zou kunnen aanhouden. Als vanaf die datum de maatregelen worden versoepeld, kan de optiekzaak het nog redden, zo hebben ze berekend. Kilian: „Maar het moet niet veel langer gaan duren.” Hovestadt: „Veel beroerder dan dit kan haast niet. Dus als we het redden, weten we dat we tegen een stootje kunnen. Dan komen we hier alleen maar sterker uit.”

Gegevens onderneming

Naam: OOGdalem

Plaats: Gorinchem

Sinds: 2019

Activiteit: Opticien

Aantal medewerkers: 0

Gevolg coronacrisis: 60 procent minder omzet dan begroot

serie

Bedrijf & corona

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 1 in een serie.