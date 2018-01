Contactloos pinnen wint verder terrein

De Nederlandse consument betaalde vorig jaar een geschat bedrag van 150 miljard euro via elektronische betaalmiddelen. Pinnen via bankpas of creditcard was daarbij veruit het populairst met twee derde van het totaal. Bijna de helft van het aantal pintransacties gebeurde via contactloos pinnen.

Dat meldde Betaalvereniging Nederland, waarin alle aanbieders van betaalsystemen zijn verenigd. Vooral in supermarkten en in de horeca is contactloos pinnen populair. Ook bij onbemande verkoopautomaten wordt vaak op deze wijze betaald. Het totaal aantal pinbetalingen steeg met bijna 7,7 procent tot 3,9 miljard transacties. Bij twee derde van alle pinbetalingen was sprake van bedragen tot 20 euro.

Het aantal onlinebetalingen met iDeal en creditcards nam met bijna een derde toe tot 455 miljoen. Het gebruik van creditcards is in 2017 met meer dan 10 procent toegenomen, tot bijna 160 miljoen transacties. Vooral voor amusement als Netflix en Spotify bood de creditcard vaker uitkomst.