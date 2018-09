Contactloos pinnen is pasje insteken voorbij

Contactloos met een pasje afrekenen aan de kassa is het ouderwetse pasje in het apparaat steken voorbijgestreefd. Volgens betalings- en technologiebedrijf Mastercard gaat sinds juni dit jaar meer dan de helft (51 procent) van alle bankpasbetalingen in Nederland contactloos.

„Contactloos betalen heeft een enorme vlucht genomen in Europa, waarbij Nederland in de voorhoede zit”, zegt Arjan Bol, landmanager van Mastercard Nederland. Ten opzichte van 2017 signaleert de onderneming een toename van 77 procent bij de contactloze betalingen.

Mastercard is het bedrijf achter de Maestro-passen. Het gros van de Nederlanders betaalt met zo’n kaart en zeker 90 procent van alle bankpassen in Nederland is geschikt voor contactloos betalen. Ook in landen als Denemarken, Kroatië, Griekenland, Hongarije, Polen en Rusland gaat volgen Mastercard inmiddels meer dan de helft van alle winkeltransacties contactloos.