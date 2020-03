Contactloos betalen tot 50 euro mogelijk zonder intoetsen code

Het bedrag dat mensen maximaal contactloos kunnen betalen zonder de pincode in te toetsen wordt verhoogd naar 50 euro. Door die maatregel hoeven mensen minder vaak betaalautomaten aan te raken. Daarmee hopen banken en leveranciers van betaalapparaten de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

De aanpassing gaat deze week automatisch in. Voorheen was het bij bedragen tot maximaal 25 euro mogelijk met een pinpas, smartphone of wearable te betalen zonder de pincode in te toetsen.

Het is de tweede aanpassing aan contactloos pinnen die de Nederlandse Vereniging van Banken en Betaalvereniging Nederland in korte tijd hebben aangekondigd. Vorige week maakten ze bekend dat de limiet voor het aantal contactloze pinbetalingen wordt verhoogd. Waar je voorheen alsnog de pincode moest intoetsen als alle kleine contactloze betalingen bij elkaar opgeteld een bedrag van 50 euro hadden bereikt, is die grens nu verschoven naar 100 euro.

Nederlandse banken benadrukken dat ze klanten niet individueel zullen inlichten over de aanpassing. Als mensen toch ongevraagd berichtjes, telefoontjes of post hierover ontvangen, is de kans groot dat ze met oplichters te maken hebben. Banken blijven de schade vergoeden als onbekenden na verlies of diefstal van je betaalpas met die kaart contactloos hebben gepind.