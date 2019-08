Consumptie blijft achter bij economische groei

De uitgaven van huishoudens aan spullen en diensten zijn de afgelopen jaren achtergebleven bij de economische groei als geheel. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau komt dat vooral doordat er meer wordt uitgegeven aan aflossing van hypotheken door een verandering van de hypotheekregels.

Tussen 2008 en 2018 steeg het bruto binnenlands product (bbp) met 9,3 procent. De consumptie liep in dezelfde periode op met 5,7 procent op.

Het aflossen van hypotheken kwam vooral na 2013 in een stroomversnelling, aldus het statistiekbureau. Sinds dat jaar is de hypotheekrenteaftrek beperkt, en is het vrijwel onmogelijk nog een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Ook stimuleringsmaatregelen van banken droegen bij aan meer aflossingen.

De beperkte consumptiegroei heeft volgens het CBS niet te maken met de beperkte loongroei. Nederlanders zijn na 2013 steeds meer uren gaan werken, waardoor hun beschikbare inkomen minstens even hard steeg aan als het bbp.