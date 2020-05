Consumentenvertrouwen zakt verder weg

Door de coronacrisis is het consumentenvertrouwen in Nederland verder weggezakt. Dat wijst een tweede meting over de maand april van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit.

Het nieuwe cijfer volgt op een eerdere, reguliere meting van het statistiekbureau. Die liet al de sterkste daling van het consumentenvertrouwen ooit zien. Deze meting vond grotendeels plaats in de eerste helft van april. Door de historische daling, vond het CBS een tweede meting op zijn plaats.

April is de eerste volle maand waarin maatregelen tegen het coronavirus van kracht waren. Die hakten flink in de economische activiteit. Zo waren horecagelegenheden, kapperszaken en veel winkels gesloten. Een diepe recessie lijkt dan ook onafwendbaar.

De graadmeter van het statistiekbureau voor het consumentenvertrouwen zakt in april naar een stand van -27. Bij de eerdere meting werd een stand van -22 gemeten. De daling tussen maart, toen een niveau van -2 werd gemeten en april was daarmee nog sterker. Evengoed is nog geen sprake van de laagste stand ooit. Die werd in 2013 bereikt met -41.

Zowel het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden verslechtert verder. De koopbereidheid onder consumenten bleef vrijwel gelijk. Verder vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen nagenoeg even ongunstig als bij de reguliere meting.