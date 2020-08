Consumentenvertrouwen VS zakt naar laagste niveau in 6 jaar

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in augustus gedaald naar het laagste niveau in 6 jaar vanwege toenemende zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de economie van de Verenigde Staten. Dat maakte marktonderzoeker Conference Board bekend.

De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, noteerde een niveau van 84,8 tegen een herziene stand van 91,7 een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee juist op een lichte stijging naar 93.

Consumenten in de VS zijn somberder geworden over de arbeidsmarkt nu nog steeds miljoenen Amerikanen werkloos zijn door de crisis. Ook over de toekomstige verwachtingen is de stemming zwakker geworden.