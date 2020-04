Consumentenvertrouwen VS duikt omlaag

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april onderuitgegaan. Dat maakte marktonderzoeker Conference Board bekend. Amerikanen maken zich onder meer zorgen over de arbeidsmarkt en de inkomens van huishoudens als gevolg van maatregelen om de corona-uitbraak in de Verenigde Staten onder controle te krijgen.

De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, noteerde een stand van 86,9; het laagste niveau sinds 2014. De daling van maart naar april was bovendien de sterkste in 47 jaar. Daarmee kwam de graadmeter ongeveer uit op de stand die economen in doorsnee hadden verwacht. Zij rekenden namelijk op een stand van 87.

In maart daalde het consumentenvertrouwen nog naar een herzien cijfer van 118,8. Eerder was daar een stand van 120 gemeld.