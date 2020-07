Consumentenvertrouwen nagenoeg onveranderd op laag niveau

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten in de economie is in de tweede helft van juni nauwelijks veranderd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn consumenten iets minder negatief over de koopbereidheid, maar veranderde het oordeel over het economisch klimaat niet.

Het consumentenvertrouwen kwam in de tweede helft van juni uit op min 26, tegen min 27 tijdens de reguliere juni-meting. Daarmee ligt het vertrouwen nog altijd ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dat staat op min 5. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

Vanwege de coronacrisis meet het CBS twee keer per maand het vertrouwen onder consumenten, waar dit normaliter een keer per maand gebeurt. Volgens het statistiekbureau is de tweede meting in juni de laatste extra meting.

Consumenten zijn minder negatief over de financiële situatie in de komende twaalf maanden. Ook is de tijd voor het doen van aankopen volgens het CBS iets gunstiger. De koopbereidheid ging van min 11 naar min 8.