Consumentenvertrouwen fractie beter

De stemming onder consumenten is in april 2018 een fractie verbeterd. Dat constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het oordeel over het economisch klimaat is iets positiever. Ook stijgt de koopbereidheid een fractie.

Het consumentenvertrouwen ligt met 25 ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41. Het consumentenvertrouwen schommelt al ruim een jaar lang tussen 23 en 26. In maart kwam de vertrouwensindicator nog uit op 24.

Het statistiekbureau maakte verder bekend dat consumenten in februari 2,6 procent meer hebben besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat er veel meer gas werd verbruikt. Aan duurzame goederen, zoals kleding, woninginrichtingsartikelen en personenauto’s, werd in februari ruim 4 procent meer uitgegeven dan een jaar terug. De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen waren bijna 1 procent hoger.

Aan diensten, zoals woninghuur, reizen met bus of trein, bezoek aan restaurant of kapper, en verzekeringen werd bijna 2 procent meer uitgegeven. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit, merkt het CBS daarbij op.