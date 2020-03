Consumentenvertrouwen eurozone krijgt flinke knauw

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in maart flink verslechterd door alle paniek rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Volgens voorlopige cijfers van de Europese Commissie is het sentiment terug op het niveau van ruim vijf jaar geleden.

De graadmeter waarmee de Commissie het vertrouwen meet ging naar een stand van min 11,6, van min 6,6 een maand eerder. Economen waren er al vanuit gegaan dat het consumentenvertrouwen stevig zou instorten. Zij rekenden in doorsnee zelfs op een niveau van min 13,0.

Vanwege de virusuitbraak stopte de onderzoekers van de Europese Commissie dit keer overigens eerder met het verzamelen van data in de meeste eurolanden. Daardoor is het maandcijfer voor maart gebaseerd op veel minder gegevens dan normaal.