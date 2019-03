Consumentenvertrouwen daalt verder

Het vertrouwen van consumenten is verder afgenomen. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. Het oordeel over het economisch klimaat is negatiever, de koopbereidheid daalde een fractie.

Het consumentenvertrouwen komt in maart uit op min 4, en was een maand eerder min 2. Het is de achtste maand op rij dat de stemming onder consumenten minder is geworden. In februari werd deze voor het eerst in vier jaar tijd negatief.

Met min 4 ligt het consumentenvertrouwen iets onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, dat op min 3 staat. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 met 36 de hoogste stand ooit. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (min 41).

Het statistiekbureau maakte ook gegevens over de consumptie van huishoudens in januari bekend. In de eerste maand van vorig jaar werd 0,9 procent meer besteed dan een jaar eerder. Dit is de laagste groei sinds medio 2016. Consumenten verbruikten volgens het CBS meer gas, maar besteedden minder aan auto’s dan een jaar eerder.

Volgens de zogeheten consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie in maart iets gunstiger dan in januari.