De stemming onder consumenten is in oktober gelijk gebleven. Het consumentenvertrouwen kwam, net als in september, uit op 23. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid blijft gelijk.

Met 23 ligt het consumentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.