Consumentenprijzen weer wat omhoog

De prijzen die consumenten voor goederen of diensten betalen waren in juli 1,7 procent hoger dan vorig jaar. Dat had onder meer te maken met verblijven in bungalowparken en de woninghuren, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zo was een verblijf in een bungalowpark in de verslagmaand bijna 12 procent duurder dan vorig jaar, terwijl dit in juni 1,4 procent was. Ook de woninghuren hadden een verhogend effect. Volgens voorlopige cijfers kwam de stijging van de woninghuren volgens het statistiekbureau in juli uit op 2,9 procent. Dat is iets hoger dan vorig jaar.

In tegenstelling tot een verblijf op een bungalowpark in Nederland hadden losse vluchten en pakketreizen naar het buitenland een verlagend effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had een neerwaarts effect.

In juni stegen de consumentenprijzen nog met 1,6 procent op jaarbasis. De ontwikkeling van consumentenprijzen is volgens het CBS niet hetzelfde als inflatie, maar wel een belangrijk bestanddeel daarvan. Inflatie is breder, omdat daarin ook prijzen van bijvoorbeeld industriƫle producten, aandelen en goud veranderen.