Consumentenbond wil dekking vliegvouchers tegen faillissement

De Consumentenbond wil dat mensen die ter vergoeding van een geannuleerde vlucht een voucher krijgen van een luchtvaartmaatschappij hun geld nog terug kunnen krijgen als de maatschappij failliet gaat. Dat schrijft de organisatie in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de Consumentenbond moet de overheid garant staan.

Aanleiding voor de brief is de voucherregeling voor reizigers van wie de vliegreis vanwege de corona-uitbraak niet doorgaat. Die werd maandag gepresenteerd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de luchtvaartbranche. Vliegmaatschappijen kunnen gedupeerden een voucher aanbieden waarmee die later een vlucht kunnen boeken. Die vouchers zijn een jaar geldig. Na dat jaar kunnen consumenten het ongebruikte bedrag terugkrijgen. Het initiatief om het restbedrag uit te betalen, ligt dan bij de luchtvaartmaatschappijen.

De Consumentenbond vindt dit geen acceptabel alternatief, omdat de consument bij faillissement van een luchtvaartmaatschappij zijn of haar geld niet meer terugziet. De belangenvereniging wil daarom dat de vouchers worden gedekt tegen faillissement. Ook vindt de Consumentenbond dat consumenten al na zes maanden hun restbedrag moeten terugkrijgen, en niet pas na een jaar.

„In november stelden wij al voor dat er een garantiefonds moet komen om klanten van luchtvaartmaatschappijen in dit soort gevallen schadeloos te stellen”, aldus een woordvoerder van de Consumentenbond. „In Denemarken is dat er al. Daar betaalt de consument een klein bedrag bovenop de ticketprijs, dat in zo’n fonds gaat.” Volgens de woordvoerder is de kwestie des te urgenter vanwege de coronacrisis. Faillissementen in de luchtvaartbranche zijn volgens de Consumentenbond niet ondenkbaar.

„Als een consument een voucher aanneemt, ziet die eigenlijk tijdelijk af van het recht om zijn of haar geld terug te krijgen bij annulering. Consumenten komen daarmee feitelijk de luchtvaartmaatschappij tegemoet”, aldus de woordvoerder. „Zo’n voucher moet dan ook tegemoetkomen aan consumenten.”