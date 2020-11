Consumentenbond schikt met Allianz over woekerpolissen

De Consumentenbond en verzekeraar Allianz zijn het eens geworden over een compensatieregeling voor een groep consumenten met woekerpolissen. Gedupeerde polishouders krijgen minimaal 500 euro en dat bedrag kan in een enkel geval oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Hoeveel mensen er precies een vergoeding krijgen en welk totaalbedrag Allianz hieraan kwijt is, houden de partijen geheim.

Het gaat om beleggingsverzekeringen van Abbey Leven, FinLife, Royal Nederland Levensverzekering, Universal Leven en Zwolsche Algemeene. Polishouders lieten verzekeraars met hun premie beleggen en hoopten zo een mooi kapitaal op te bouwen. Maar daarbij werden ze onvoldoende geïnformeerd over de kosten die verzekeraars in rekening brachten, zoals een dure overlijdensrisicoverzekering en hoge administratie- en verkoopkosten. Hierdoor viel het beleggingsrendement tegen en werden de voorgespiegelde eindbedragen niet gehaald.

De Consumentenbond is blij dat er nu een acceptabele tegemoetkoming ligt. „Deze schikking is met recht historisch te noemen”, stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. „Het dossier woekerpolis sleept al jaren. Binnen en buiten de rechtszaal proberen we met verschillende verzekeraars tot een fatsoenlijke vergoeding voor consumenten te komen. De Consumentenbond en Allianz zijn altijd met elkaar in gesprek gebleven en dat betaalt zich nu uit.”

In 2017 bood het Duitse Allianz al een vergoeding aan gedupeerden, maar die was volgens de Consumentenbond onvoldoende. „Wij vonden dat consumenten beter inzicht verdienden in de opbouw van de door Allianz aangeboden compensatie, met name in het beleggingsrendement”, aldus Molenaar.

Overigens moeten de betreffende consumenten zelf nog akkoord gaan met de deal. Maar de Consumentenbond adviseert hen in te stemmen. Aanmelden bij de Consumentenbond met polissen van Allianz is niet meer mogelijk.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. De Consumentenbond is volgens een woordvoerster nog in juridische procedures verwikkeld met Nationale-Nederlanden en ASR.