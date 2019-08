Consumentenbond: pas op voor foute loodgieters

Loodgietersbedrijven die hoog in de zoekresultaten van Google naar boven komen kun je maar beter vermijden. Vaak gaat het om louche bemiddelaars, zo waarschuwt de Consumentenbond. Die tussenpersonen verkopen opdrachten door en brengen exorbitante bedragen in rekening voor soms simpele klusjes.

De Consumentenbond zegt veel meldingen te ontvangen over gebrekkige communicatie, schimmigheid vooraf over tarieven en ronduit oplichting door loodgieters. De meeste klachten gaan over de bedrijven Ontstoppings-service24, H.Wander, Ontstoppings R-ss, O.24/7, Erkende-loodgieter en De-Jong-Ontstopping.

Klagers melden dat zij honderden euro’s moeten betalen voor eenvoudig werk, zoals het ontstoppen van een gootsteen. Zo moest een gedupeerde 1426 euro betalen voor een verstopte gootsteen. De loodgieter was 20 minuten bezig geweest, zonder het probleem te verhelpen.

De Consumentenbond deed zelf een steekproef onder vier loodgieters door een toiletpot onklaar te maken met een flinke prop toiletpapier. De eerste drie firma’s rekenden 148 tot 175 euro voor het klusje van 15 minuten. Het vierde bedrijf rekende op een feestdag 893 euro. Ook werd door twee man het hele toilet - onnodig - gedemonteerd en beschadigd teruggeplaatst.

Consumenten doen er goed aan alleen in zee te gaan met loodgieters die vooraf een prijs opgeven. Volgens de Consumentenbond vermelden veel bedrijven online geen tarieven. Een rondgang langs zeventig loodgieters toonde aan dat de helft ook telefonisch geen tariefinformatie geeft. Loodgieters die aangesloten zijn bij de brancheorganisatie Techniek Nederland scoorden beter.