Consumentenbond gaat praten met KLM

De Consumentenbond gaat in gesprek met KLM over het zogenoemde no-showbeleid van de luchtvaartmaatschappij. Daarmee is een dreigende rechtszaak voorlopig van de baan. Evengoed heeft de bond de nodige scepsis, gelet op de uitnodiging die KLM stuurde.

De bond vindt dat KLM reizigers onrechtmatig op kosten jaagt en kwam met een ultimatum. KLM kreeg tot woensdag om de no-showclausule uit de voorwaarden te schrappen. Nu volgt eerst een gesprek. Komt KLM niet over de brug, dan wordt de gang naar de rechter alsnog gezet. De dreiging tegen KLM is onderdeel van een gecoördineerde Europese actie.

Verschillende Europese luchtvaartbedrijven hanteren een clausule voor tickets die bestaan uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld een heen- en terugvlucht of een rondreis met diverse vluchten. Wanneer een passagier voor een onderdeel niet op komt dagen, is het ticket niet meer geldig voor de rest van het traject. Als de passagier daar alsnog gebruik van wil maken, moet hij een fikse toeslag betalen of zelfs een heel nieuw ticket kopen.