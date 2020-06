Consumentenbond eist opheldering van Transavia over annuleringen

De Consumentenbond krijgt veel meldingen binnen over annuleringen van vliegreizen bij Transavia, die zeer kort volgen op boekingen door klanten. Volgens de belangenvereniging handelt de budgetmaatschappij daarbij in strijd met Europese regels. In een brief wordt de directie van Transavia uitgenodigd om tekst en uitleg te geven.

Sinds Transavia eerder deze maand weer vluchten uitvoert, komen bij de Consumentenbond veel meldingen binnen van annuleringen na het boeken van een ticket. Soms gebeurt dit al binnen 24 uur, stelt de belangenorganisatie.

Gedupeerde klanten hebben vervolgens veel moeite om de maatschappij te bereiken, en kunnen soms alleen tegen hogere kosten omboeken. In e-mails van Transavia over annuleringen worden klanten bovendien niet gewezen op hun rechten, terwijl dit verplicht is. Hierin wordt volgens de Consumentenbond ook niet de optie aangeboden om geld terug te vragen voor geschrapte vluchten, hoewel dat wel moet.

De Consumentenbond heeft verder het vermoeden dat Transavia vluchten annuleert, maar de ticketverkoop daarvoor niet direct stopt. „Dat zou een oneerlijke handelspraktijk kunnen zijn. Consumenten betalen dan voor een dienst waarvan bij de koop al vaststaat dat die niet geleverd kan worden.”

Transavia ontkent dat het bewust tickets in de verkoop zet voor vluchten die al zijn geannuleerd. Dat er toch klachten zijn over de snelle annuleringen, kan er volgens een woordvoerster mee te maken hebben dat een klant net een ticket boekt op het moment dat de bewuste vlucht uit het boekingssysteem wordt gehaald. „Het kan zijn dat het niet helemaal gelijk loopt”, aldus de zegsvrouw. „Vergeet niet dat het om duizenden aantallen gaat”, aldus de zegsvrouw.

Dat in annuleringsmails de optie om geld terug te vragen niet werd genoemd, heeft volgens haar te maken met een eerdere fout. Daardoor werd nog een oude versie van de e-mails uitgestuurd waarin terugbetaling niet werd genoemd.