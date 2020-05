Consumentenbond: blij met nieuw voucherbeleid KLM

Dat gedupeerde reizigers binnenkort hun geld kunnen terugvragen of een aantrekkelijker voucher kunnen ontvangen, is positief. Dat laat de Consumentenbond weten in een reactie op een wijziging van het beleid van KLM. De luchtvaartmaatschappij kondigde eerder aan reizigers de optie te geven om gelijk geld terug te krijgen als hun vlucht vanwege de coronacrisis niet doorgaat. Het andere alternatief, een voucher waarmee binnen twaalf maanden een nieuwe vlucht kan worden geboekt, wil KLM aantrekkelijker maken. Dat zou voor alle bestaande en nieuwe vouchers gelden.

Met het nieuwe voucherbeleid geeft KLM gehoor aan de nieuwe positie van de Nederlandse overheid. Den Haag gaat vanaf juli weer handhaven op de geldteruggarantie. Deze ommezwaai maakte de overheid na stevige kritiek en een dreiging om in te grijpen uit Brussel. Het Europese passagiersrecht schrijft voor dat een passagier moet kunnen kiezen tussen een omboeking of geldteruggave. Nederland handhaafde tijdelijk niet op die regel omdat luchtvaartmaatschappijen, die nu nauwelijks inkomsten hebben, massale terugbetalingen niet zouden aankunnen.

„We zijn blij met de stappen van KLM en met het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om de aanbevelingen van Brussel te volgen”, aldus een woordvoerster van de Consumentenbond. De organisatie benadrukt dat extra voucheropties veel mensen kunnen overhalen om die toch te accepteren. KLM komt binnenkort met een plan om de vouchers aantrekkelijker te maken. De Consumentenbond denkt bijvoorbeeld aan een prijsgarantie om naar dezelfde bestemmingen te vliegen of de optie om je voucher aan een andere persoon over te dragen.

De consumentenorganisatie is toch niet helemaal tevreden. KLM moet de geldteruggarantie ook met terugwerkende kracht toepassen, hamert de bond. De luchtvaartmaatschappij wil gedupeerde reizigers, die tot nu toe vouchers kregen, niet direct terugbetalen. „We hopen dat KLM klantvriendelijk zal zijn naar alle klanten”, aldus de Consumentenbond.

Een ander probleem volgens de Consumentenbond is dat voor vouchers vooralsnog geen garantiestelling is. Volgens Brussel zou dat wel moeten. Minister Van Nieuwenhuizen wil dat op Europees niveau regelen. De bond vindt dat die aanpak te veel tijd zal kosten. Consumenten lopen dan in de tussentijd het risico met lege handen achterblijft als een luchtvaartmaatschappij omvalt.

Verder gaat de Consumentenbond ervan uit dan budgetvlieger Transavia en reisorganisaties Corendon en TUI, die beide een eigen vloot hebben, zich ook „aan het Europese recht gaan houden”.