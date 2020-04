Consumentenbestedingen VS fors lager door coronamaatregelen

De consumentenbestedingen in de Verenigde Staten zijn in maart met 7,5 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

Het cijfer is hoger dan de min van 5 procent waar economen in doorsnee op hadden gerekend. In februari was er nog sprake van een stijging met 0,2 procent. De persoonlijke inkomens van Amerikaanse consumenten namen vorige maand met 2 procent af.

Een belangrijk inflatiecomponent in het bestedingencijfer, de zogeheten Core PCE, kwam uit op 1,7 procent op jaarbasis. De Federal Reserve ziet dit kerncijfer over de inflatie als zijn belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling.