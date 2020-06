Consumenten in tweede helft mei iets minder negatief

Het vertrouwen van consumenten is in de tweede helft van mei iets verbeterd ten opzichte van de eerste helft van de maand. Huishoudens zijn minder pessimistisch over hun eigen financiële situatie en minder huiverig voor grote aankopen. Tegelijkertijd verslechtert het oordeel over de economische situatie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het statistiekbureau komt voor de tweede helft in mei uit op een min van 29. Dat was bij de eerste meting in mei nog min 31.

Het CBS meet vanwege de coronacrisis het consumentenvertrouwen twee keer per maand. Dat blijft het statistiekbureau tot en met juni doen. De tweede metingen maken geen deel uit van de reguliere statistieken van het CBS.

Door de coronacrisis was er in april nog sprake van de grootste daling van het consumentenvertrouwen in één maand ooit gemeten. In mei verslechterde het sentiment verder.

Maatregelen tegen de virusuitbraak, zoals de sluiting van kapperszaken, cafés en restaurants, hakten flink in de economische activiteit. In mei versoepelde de overheid wel enkele coronamaatregelen. Zo mochten kappers vanaf 11 mei hun deuren weer openen.