Consumenten besteden meer

Consumenten hebben in november 1,3 procent meer besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze gaven onder andere meer uit aan personenauto’s, woninginrichting en huishoudelijke apparaten.

De uitgaven aan diensten, zoals verzekeringen, woninghuur, openbaar vervoer en een bezoek aan restaurant of kapper, gingen op jaarbasis ook omhoog. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit, merkt het statistiekbureau daarbij op. De groei in november is overigens kleiner dan in oktober, van 1,7 procent op jaarbasis.

Volgens de zogeheten consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie door huishoudens in januari gunstiger dan in november