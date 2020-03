Consumentebond waarschuwt voor nepmails van corona-oplichters

Criminelen grijpen de coronacrisis aan om misbruik te maken de huidige onrust. Via onder meer nepmails uit naam van bijvoorbeeld het RIVM proberen ze computervirussen en ransomware te verspreiden of gegevens van consumenten te ontfutselen. De afgelopen tijd ontvingen consumenten verschillende soorten nepmails, meldt de Consumentenbond. Bij het openen van de mail raakt de computer besmet.

Ook op andere manieren spelen criminelen volgens de consumentenorganisatie „slinks” in op de actualiteit. Zo sturen ze e-mails en sms’jes uit naam van banken. Of ze richten zich met specifieke phishingmails op mensen die thuiswerken. Via deze e-mails, zogenaamd van de directie, proberen ze toegang te krijgen tot bedrijfsnetwerken.

Ook via malafide webshops proberen criminelen mensen op te lichten, bijvoorbeeld met de aankoop van handgel en mondkapjes. Ook via Marktplaats.nl boden verkopers mondkapjes aan. Deze advertenties werden na een oproep van de autoriteiten verwijderd, omdat deze middelen alleen aan zorginstellingen ter beschikking moeten worden gesteld.

De Consumentenbond adviseert consumenten om niet in te gaan op e-mails over corona die afkomstig lijken van het RIVM of een andere autoriteit. Consumenten die informatie zoeken over het coronavirus kunnen volgens de bond het beste zelf naar de RIVM-site gaan.