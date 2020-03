Consument ziet weinig in gepersonaliseerde reclame van bank

De meeste Nederlanders zitten niet te wachten op gepersonaliseerde aanbiedingen van hun bank op basis van betaalgegevens. Slechts een op de zes geeft aan dit acceptabel te vinden, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van eigen onderzoek.

„Gerichte advertenties zijn vaak ongewenst”, zegt toezichthouder Wilte Zijlstra. De helft van de ondervraagden vindt het bijvoorbeeld niet kunnen als mensen met veel geld op hun rekening gewezen worden op beleggingsmogelijkheden. Dat geldt ook voor het benaderen van huurders met reclames voor hypotheken.

Minder problemen hebben mensen ermee als de bank hen benadert om te waarschuwen voor misbruik van hun betaalpas, of voor de risico’s van rood staan. „Zo vindt een ruime meerderheid het prima dat hun bank contact zoekt als in het buitenland gepind wordt terwijl de rekeninghouder in Nederland lijkt te zijn.”

Over de vraag of een bank klanten die veel rood staan op grond van hun betaalgedrag mag aanraden over te stappen op een consumptief krediet, zijn de meningen verdeeld. De AFM laat overigens weten daar zelf scherp op te letten, om te voorkomen dat mensen hogere schulden aangaan dan zij kunnen afbetalen.