Consument weer iets minder positief

De stemming onder consumenten is in september voor de tweede maand op rij iets minder positief dan een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zowel de koopbereidheid als het oordeel over het economisch klimaat daalde een fractie.

Het consumentenvertrouwen kwam uiteindelijk 2 punten lager uit op 19. Daarmee ligt de indicator overigens nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, merkt het statistiekbureau op. Dat gemiddelde ligt namelijk op min 3. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.