Consument profiteert niet automatisch van lage gasprijs

Door een daling van 80 procent in anderhalf jaar tijd staan de aardgasprijzen op een historisch laag niveau. De oorzaak is de afname van de vraag naar aardgas, waar met name de crisis debet aan is. Toch betekent de lagere prijs niet automatisch dat de gasrekening voor ieder huishouden lager uitvalt.

Omdat de aardgaswinning in Groningen de laatste jaren bevingen veroorzaakte, heeft het kabinet besloten de gaskraan versneld dicht te draaien. Dit betekent dat voor miljoenen Nederlandse huishoudens, die nog afhankelijk zijn van aardgas, naar een nieuwe bronnen moet worden gezocht. Gelukkig herbergt het Nederlandse deel van de Noordzeebodem meer dan voldoende deze grondstofsoort.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint op jaarbasis, zowel op land als op zee, zo’n 16 miljard kubieke meter gas. Samen met Shell UK haalt het bedrijf deze brandstof uit de zeebodem. Dit komt in Den Helder aan, waarna de Nederlandse Gasunie de aardgas naar zowel particulieren als bedrijven transporteert.

Volgens woordvoerder van de NAM is de aardgaswinning op de Noordzee van groot belang. „Circa 93 procent van de Nederlandse huishoudens zijn momenteel nog aangesloten op het aardgasnet. Zo’n 30 procent wordt op zee gewonnen. Deze grondstofsoort hebben we als schoonste fossiele brandstof hard nodig in de overgang naar duurzame energie.”

Maar de bestaande gasvelden in de Noordzee raken uitgeput. Dus moet er naar nieuwe bronnen worden geboord. Veel bedrijven zien dit echter niet zitten. Het kost namelijk veel geld en de verkoop van gas levert momenteel niet veel op.

Buitenlands gas

In 2021 dreigt het boren naar nieuwe gasbellen in de Noordzee dan ook stil te vallen. Als Nederland de brandstof niet meer uit de zeebodem kan halen, is het aangewezen op buitenlands gas. Volgens Dek kleeft hier vanuit duurzaamheidsoogpunt een groot nadeel aan. „Geïmporteerd gas zorgt voor een grotere ecologische voetafdruk en dat is slecht voor het milieu.”

Daarnaast is eigen aardgas goedkoper en is dit ook nog eens altijd beschikbaar. Daarbovenop komt nog de vraag of Nederland überhaupt afhankelijk moet willen zijn van politieke grootmachten als Rusland voor het importeren van deze brandstof.

Gasbedrijven hopen daarom dat het wetsvoorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat –waarin de investeringsaftrek voor bedrijven die naar gas boren in de Noordzee wordt verhoogd van 25 naar 40 procent– snel door de Tweede en Eerste Kamer komt. Dit moet bedrijven ertoe aanzetten om toch geld te steken in nieuwe boringen.

Ondertussen lijken de gedaalde gasprijzen goed nieuws voor de consument. Twee jaar geleden kostte een kuub aardgas nog 30 cent. Inmiddels is de prijs gedaald naar 5 cent per kubieke meter.

Toch lijkt dit op het eerste gezicht rooskleuriger dan dat dit daadwerkelijk is. De gasprijzen voor kleingebruikers zijn namelijk voor een groot gedeelte opgebouwd uit belastingen. De prijs voor gas zal voor de consument dus zeker geen 80 procent dalen.

Contract

Maar zelfs een kleine prijsdaling is geen vaststaand gegeven. Dit hangt namelijk af van het type contract met de energieleverancier, legt Karin Radstaak, woordvoerder van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), uit. „Voor mensen met een vast contract zal de gasprijs uiteraard hetzelfde blijven. Klanten die een variabel contract met de energieleverancier hebben afgesloten kunnen wel op een bescheiden prijsdaling rekenen.”

Omdat veel energieleveranciers de huidige lage gasprijs nog niet hebben verrekend in lopende contracten, maar wel in het aanbod voor nieuwe klanten, kan het voordelig uitpakken om de overstap te maken naar een nieuwe aanbieder.

Daarom adviseert het Nibud om vooral de vergelijkingssites te benutten waarop gas- en energieprijzen naast elkaar kunnen worden gelegd. Radstaak waarschuwt wel voor het spreekwoordelijke addertje onder het gras. „Veel energieleveranciers proberen te stunten met welkomskortingen. Maar daar moet niemand zich niet blind op staren. Vaak ontvangt de consument de korting pas zodra het contract afloopt. Direct geldelijk voordeel is er dus zeker niet altijd bij.”